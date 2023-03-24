ЮАР консультируется с юристами по поводу ордера на арест Путина. Вряд ли арестуют, если он приедет — Bloomberg

24 марта, 15:53
Поделиться:
Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Выданный судом в Гааге ордер на арест Владимира Путина побудил правительство Южно-Африканской Республики обратиться к юристам. Там думают, как поступить, если российский диктатор в августе приедет в ЮАР на саммит БРИКС, сообщает Bloomberg.

ЮАР — одна из 123 стран, ратифицировавших Римский устав, а значит, должна арестовать главу Кремля на своей территории. Однако, по словам двух чиновников МИД, правительство республики рассматривает все варианты, чтобы избежать выполнения ордера Международного уголовного суда и вряд ли арестует Путина, пишет агентство.

Видео дня

«Мы ждем обновленного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены ситуацией, в которой оказался народ Украины. Мы хотели бы иметь возможность продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира», — заявил министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в пятницу, 24 марта.

Читайте также:

Для российского диктатора Путина могут создать специальный международный трибунал из-за развязывание войныпротив Украины (Фото:коллаж NV) Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл

19 марта представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Южная Африка осознает свои юридические обязательства по ордеру Международного уголовного суда на арест Путина.

Накануне ЮАР официально пригласила диктатора на саммит БРИКС. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил CNN, что в России еще не решили, поедут ли туда.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин ЮАР БРИКС Международный уголовный суд ордер на арест Путина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X