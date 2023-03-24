ЮАР консультируется с юристами по поводу ордера на арест Путина. Вряд ли арестуют, если он приедет — Bloomberg 24 марта, 15:53 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Выданный судом в Гааге ордер на арест Владимира Путина побудил правительство Южно-Африканской Республики обратиться к юристам. Там думают, как поступить, если российский диктатор в августе приедет в ЮАР на саммит БРИКС, сообщает Bloomberg.

ЮАР — одна из 123 стран, ратифицировавших Римский устав, а значит, должна арестовать главу Кремля на своей территории. Однако, по словам двух чиновников МИД, правительство республики рассматривает все варианты, чтобы избежать выполнения ордера Международного уголовного суда и вряд ли арестует Путина, пишет агентство.

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«Мы ждем обновленного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены ситуацией, в которой оказался народ Украины. Мы хотели бы иметь возможность продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира», — заявил министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в пятницу, 24 марта.

19 марта представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Южная Африка осознает свои юридические обязательства по ордеру Международного уголовного суда на арест Путина.

Накануне ЮАР официально пригласила диктатора на саммит БРИКС. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил CNN, что в России еще не решили, поедут ли туда.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

