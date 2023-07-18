Европарламент призывает суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко 18 июля, 15:11 Александр Лукашенко (Фото:Getty Images)

Евродепутаты призывают Международный уголовный суд рассмотреть ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом говорится в отчете Европарламента, обнародованном во вторник, 18 июля.

«Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Совет должен расширить список белорусов и россиян, попавших под санкции ЕС», — говорится в сообщении.

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Евродепутаты подчеркнули, что Беларусь несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине и преступления, совершенные против нее, в частности незаконный вывоз украинских детей.

В отчете евродепутаты призвали институты ЕС и стран-членов принять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Ранее агентство The Telegraph сообщало, что в Беларусь с сентября 2022 года было депортировано около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет. Прогнозируется, что к осени это количество может вырасти до 3000.

В белорусской оппозиционной группе Национальное антикризисное управление, которая передала документы в МУС, заявили, что Лукашенко — «ключевая фигура», ответственная за насильственную депортацию украинских детей.

Об участии Беларуси в депортации украинских детей говорил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч детей, в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6000.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.