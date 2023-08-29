Путин собрался посетить Китай в октябре — Bloomberg 29 августа, 17:15 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре этого года, что может стать его первой зарубежной поездкой после выдачи МУС ордера на его арест, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех неназванных источников.

Путин принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в форуме «Пояс и путь», сообщил один из источников.

Диктатор готов посещать только те страны, где его служба безопасности может полностью гарантировать его безопасность, и, по словам двух источников, Китай является одним из таких мест.

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Путин не покидал Россию с тех пор, как суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте этого года, но он посещал временно оккупированные Россией территории Украины.

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Ранее диктатор пропустил саммит БРИКС в Южной Африке на прошлой неделе. Он также сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не будет присутствовать на саммите Большой двадцатки в следующем месяце.

Последняя поездка Путина в Китай прошла незадолго до начала вторжения — в феврале 2022 года российский президент посетил зимние Олимпийские игры в Пекине.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.