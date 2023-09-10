Президент Бразилии обещает не арестовывать Путина, если тот приедет на саммит G20 в 2024 году: в ОП отреагировали 10 сентября, 21:51 Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:news365.co.za)

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва заявил, что российского диктатора Владимира Путина не арестуют в случае его визита в страну, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест.

Об этом Лула сказал в интервью Firstpost.

«Верю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Если я буду президентом Бразилии и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют», — утверждает он.

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Лула подтвердил, что приглашает Путина на следующий саммит G20, который состоится через год в Рио-де-Жанейро, и гарантирует его безопасность.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на такие заявления бразильского президента.

«Зачем строить репутацию страны только для того, чтобы ее свели на нет ради… приглашения в 2024 году субъекта Путина, который регулярно заявляет, что сознательно совершает преступления против украинцев? Зачем вообще нужны правила, если вы собираетесь их нарушать ради скандального популизма?» — написал Подоляк в Twitter.

Он отметил, что президент Бразилии автор новой «neo/realpolitik» — нарушай все, что можешь, или «да здравствует хаос ради русских убийц!».

Инфографика: NV

На саммите G20 в Нью-Дели Путина не было. Во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин объявил, что страну-агрессора будет представлять глава МИД Сергей Лавров.



17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.