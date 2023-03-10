Запад в «военной лихорадке», война России против Украины может перерасти в мировую — Орбан 10 марта, 13:19 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война России против Украины может перерасти в мировую, а западные лидеры якобы находятся в «военной лихорадке».

Об этом сообщает Telex.

"Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую", - сказал он.

По его словам, год назад все надеялись, что этот вооруженный конфликт не перерастет в настоящую войну, но сейчас война гораздо жестче, чем когда она началась.

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Орбан заявил, что якобы только Венгрия и Ватикан выступают за мир, а кроме них Турция, арабские страны, Китай, страны Африки призывают к прекращению огня и мирных переговорам.

"Есть Запад, а есть другие: турки, арабы, китайцы, африканцы, они призывают к прекращению огня и мирных переговорам", - сказал он.

По его мнению, западные лидеры якобы находятся в «военной лихорадке».

"Немцы начали с касок, теперь они на танках, а сейчас уже заговорили о том, чтобы отправить истребители", - сказал он.

Также он считает, что западные страны якобы могут отправить в Украину своих военных.