Венгрия уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих — Орбан 1 марта, 22:20 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих.

В своем Twitter он подчеркнул, что несет ответственность за народ Венгрии.

«Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас», — заявил Орбан.

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В другом своем сообщении после встречи с президентом Египта Орбан написал, что «миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне».

«Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и дальнейших страданий», — написал премьер Венгрии.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не может победить, потому что весь западный мир стал за Украину.

Министерство иностранных дел Венгрии работает над возможным визитом премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев.

Орбан известный своими скандальными заявлениями об Украине и ЕС.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».