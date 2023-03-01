Венгрия уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих — Орбан
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих.
В своем Twitter он подчеркнул, что несет ответственность за народ Венгрии.
«Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас», — заявил Орбан.
В другом своем сообщении после встречи с президентом Египта Орбан написал, что «миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне».
«Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и дальнейших страданий», — написал премьер Венгрии.
В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не может победить, потому что весь западный мир стал за Украину.
Министерство иностранных дел Венгрии работает над возможным визитом премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев.
Орбан известный своими скандальными заявлениями об Украине и ЕС.
В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».