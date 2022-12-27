Украина «сможет продолжать воевать» только до тех пор, пока США будут поддерживать ее деньгами и оружием — Орбан
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сможет продолжать сражаться с Россией только до тех пор, пока США будут поддерживают ее деньгами и оружием.
«Украина сможет продолжать сражаться только до тех пор, пока Соединенные Штаты будут поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, тогда будет мир», — сказал он в интервью Magyar Nemzet.
По его словам, «Украина является суверенным государством, и они решают, когда и за что они борются».
«Мы можем решить, как мы их поддерживаем», — сказал он.
Орбан заявил, что «это был самый опасный год с момента падения коммунизма».
«Венгрия — единственная в Европе, которая осталась за пределами войны, потому что венгерский народ проголосовал за это с подавляющим большинством прошлой весной», — сказал он.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что для мира в Украине якобы больше всего поспособствовали бы переговоры между РФ и США.