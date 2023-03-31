Пугает Третьей мировой. Орбан заявил, что лидеры ЕС готовы обсуждать «какие-то миротворческие миссии» для Украины 31 марта, 10:31 Виктор Орбан (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за помощь Украине, заявив, что сейчас участники блока близки к обсуждению вопроса направления «каких-то миротворческих миссий».

Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio в пятницу, 31 марта, сообщает Index.hu.

Орбан выступил за «прекращение огня» в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины и считает, что «мир больше на стороне Венгрии, однако в Европе мы в меньшинстве, когда речь идет о мире». Премьер говорит, что смысл ЕС «сомнительный, поскольку не может гарантировать ни мира, ни процветания», Будапешт «хотят втянуть в войну», а Киеву передают «все больше грубого оружия».



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«Сейчас мы близки к тому, что для европейских лидеров становится легитимным отправлять на фронт какие-то миротворческие силы. Если так будет продолжаться и дальше, мы можем дойти до Третьей мировой войны», — цитирует Орбана издание.

Он напомнил, что сегодня парламент Венгрии примет резолюцию, в которой выступает за мир и требует «немедленного прекращения огня». По словам Орбана, позиция Будапешта заключается не в том, какой мирный договор нужно заключить, «а в прекращении огня, а затем продумывать границы переговоров».

Ранее в МИД Венгрии заявили, что работают над возможным визитом Орбана в Киев. В то же время там выступают за диалог с Россией, а сам Орбан неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес Украины и отказался передавать Киеву оружие или пропускать его через территорию своей страны.

