«Ядерное государство нельзя загонять в угол». Россия не может победить, потому что весь западный мир за Украину — Орбан

24 февраля, 10:47
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не может победить, потому что весь западный мир стал за Украину.

По его мнению, Россию «нельзя загонять в угол», потому что она — ядерное государство.

«В то же время, Россия является ядерным государством, а ядерное государство нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну», — говорится в его сообщении в Twitter в четверг, 23 февраля.

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Орбан заявил, что необходимо прекращение огня и мирные переговоры.

«Чем быстрее, тем лучше», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Венгрии работает над возможным визитом премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев.

Орбан известный своими скандальными заявлениями об Украине и ЕС.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

https://www.youtube.com/watch?v=MNZblUVHkAM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Венгрия Виктор Орбан Война России против Украины

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