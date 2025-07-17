Орбан заявил о поджоге церкви на Закарпатье, полиция выясняет обстоятельства инцидента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 17 июля, заявил, что неизвестные повредили на Закарпатье церковь и оставили на ней провокационную надпись. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, на Закарпатье. Мы не оставим это просто так, можете на нас рассчитывать!» — утверждает Орбан.

В полиции Закарпатья объяснили инцидент. Там отметили, что случай действительно произошел 16 июля около 22:00 в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

Фото: Orbán Viktor / Facebook

По данным следствия, на территорию храма проник неизвестный, поджег входную дверь, а на фасаде здания «черной краской совершил надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды».

Сейчас полиция и Служба безопасности Украины ищут всех причастных к инциденту.

Ранее в Венгрии заявляли, что житель Закарпатской области умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого. По словам знакомых погибшего, тот имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».

Позже в Командовании Сухопутных войск ВСУ опровергли сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ. По словам украинских офицеров, 45-летний Иосиф Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях.

Как сообщили в ВСУ, 18 июня 2025 года Шебештень самовольно и без оружия покинул расположение воинской части.

24 июня он обратился за медицинской помощью в Береговскую ЦРБ. Ему диагностировали острую реакцию на стресс и доставили в региональное учреждение по оказанию психиатрической помощи. 6 июля он, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умер от тромбоэмболии легочной артерии.