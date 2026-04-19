Орбан заявил, что Украина готова возобновить работу Дружбы в понедельник, если Венгрия разблокирует кредит ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина выразила согласие возобновить поставки нефти по трубопроводу Дружба в понедельник, 20 апреля, если Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро .

Об этом Орбан написал в соцсети Х в воскресенье, 19 апреля.

Он заявил, что соответствующий сигнал от Украины Венгрия получила через Брюссель.

В то же время Орбан отметил, что позиция Будапешта не изменилась.

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«Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита», — отметил Орбан, добавив, что Венгрия не имеет никаких финансовых обязательств.

17 апреля глава венгерской партии Тиса Петер Мадьяр заявил журналистам, что поставки российской нефти по трубопроводу Дружба, который был закрыт с января, могут быть возобновлены уже на следующей неделе.

В свою очередь газета The Guardian написала, что делегация Европейской комиссии 17 апреля проведет первые переговоры с командой Петера Мадяра и обсудит в частности кредит для Украины.

17 апреля, находясь на Анталийском дипломатическом форуме, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров как можно быстрее разблокировать критически важные решения в поддержку Украины, в частности финансирование на 90 млрд евро.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что поставки российской нефти через нефтепровод Дружба были прекращены с 27 января. Он пояснил, что в результате российской атаки там возник сильный пожар и было серьезно повреждено оборудование.

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Венгрия и Словакия не признали повреждений и заявили, что Украина прекратила поставки им российской нефти якобы по политическим мотивам.