Виктор Орбан объявил сбор подписей против «военных планов» Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о начале сбора подписей против «военных планов Брюсселя», который, по его словам, «все быстрее дрейфует к войне».

Об этом венгерский премьер заявил на своей странице в Facebook.

«Нас ждет горячая осень. Европа все быстрее дрейфует к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия истощается. Сколько это будет стоить и сколько времени продлится, мы не узнали. Вместо стратегии брюссельцы ограничились лишь мечтами», — написал он.

Орбан призвал граждан присоединиться к кампании и подписать петицию, чтобы продемонстрировать, что «венгры не хотят войны».

«Мы не можем сидеть сложа руки! Мы должны снова показать, что венгерский народ не хочет войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры!», — заявил венгерский премьер.

Ранее Виктор Орбан выразил несогласие с идеей вступления своей страны в зону евро. Он отметил, что Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами и «распадается», а принятие евро может «привязать Венгрию к тонущему кораблю».