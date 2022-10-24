Орбан заявил, что из-за санкций и помощи Украине война может распространиться на ЕС. В МИД жестко отреагировали 24 октября, 21:09 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Go Nakamur)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

В интервью Budapester Zeitung он заявил, что якобы главная причина успеха украинцев на поле боя — это помощь со стороны Европы.

«Украинцы, которые героически воюют, способны противостоять России главным образом потому, что имеют огромную поддержку со стороны Европы. Однако Европа сейчас поддерживает Украину таким образом, что наш континент втягивается в спираль эскалации. С каждым днем растет опасность, что война перекинется на страны ЕС», — считает венгерский премьер.

Видео дня

Он также раскритиковал продолжающуюся военную поддержку со стороны Запада.

«Началось с санкций, продолжилось поставками оружия, а сейчас мы уже тренируем украинских солдат. Это чрезвычайно опасная спираль. Маленькими шагами мы все ближе и ближе подходим к непосредственному участию в войне. Если мы не остановим этот процесс, то сами окажемся в войне, чего мы пока не хотим», — добавил он.

Орбан также сравнил подход НАТО, который «заявил, что не хочет играть никакой роли в войне как альянс», и ЕС, который «не позволяет странам-членам решать, как они хотят действовать в деталях».

«Таким образом, НАТО ведет себя гораздо осторожнее и сдержаннее, чем ЕС. Это вызывает удивление, поскольку, в конце концов, ЕС подвергается гораздо большей опасности», — добавил он.

Венгерский премьер выразил мнение, что Евросоюз «некритично воспринимает позиции США», из-за чего Штаты являются «одним из тех, кто выиграл войну в Украине», а также надеется на скорейший приход к власти Дональда Трампа, потому что он, считает Орбан, вернет сильную американскую власть.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова Орбана об помощи Украине со стороны ЕС, заявил, что если партнеры прекратят поддерживать Украину, то российские войска окажутся в Будапеште намного раньше, чем думает премьер.

«Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву. Украинцы платят собственными жизнями за мир и покой в европейских городах. Не нужно это забывать», — заявил он.

Николенко также подчеркнул, что помощь Украине — это благотворительность и инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе Венгрии.