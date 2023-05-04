«Вернитесь, господин президент». Орбан заявил, что для прекращения войны РФ против Украины «нужен» Трамп у власти в США
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для прекращения войны РФ против Украины якобы необходимо возвращение Дональда Трампа к власти в США.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Я уверен, что если бы президент Трамп был президентом сегодня, то не было бы войны, наносящей ущерб Европе и Украине», — сказал он.
Орбан призвал Трампа «вернуться».
"Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!" — сказал он.
По мнению Орбана, «так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну».
Орбан сравнил либерализм с «биологическим оружием».
Венгерский премьер заявил, что «начинается все с заявлений о свободе, продолжается либеральным перевоспитанием человека, а заканчивается хаосом и неразберихой».
Ранее Дональд Трамп заявлял, что «добьется» окончания войны России против Украины, если будет переизбран в президенты. Он также говорил, что «позволил бы» России захватить часть Украины.