«Вернитесь, господин президент». Орбан заявил, что для прекращения войны РФ против Украины «нужен» Трамп у власти в США 4 мая, 14:14 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для прекращения войны РФ против Украины якобы необходимо возвращение Дональда Трампа к власти в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Я уверен, что если бы президент Трамп был президентом сегодня, то не было бы войны, наносящей ущерб Европе и Украине», — сказал он.

Орбан призвал Трампа «вернуться».

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"Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!" — сказал он.

По мнению Орбана, «так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну».

Орбан сравнил либерализм с «биологическим оружием».

Венгерский премьер заявил, что «начинается все с заявлений о свободе, продолжается либеральным перевоспитанием человека, а заканчивается хаосом и неразберихой».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что «добьется» окончания войны России против Украины, если будет переизбран в президенты. Он также говорил, что «позволил бы» России захватить часть Украины.

