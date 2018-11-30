Орбан: Венгрия поддерживает Украину в противостоянии с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антивенгерские позиции".
Об этом он сказал во время своего визита в Прагу, сообщает Reuters.
"Позиция Венгрии является четкой, мы являемся проукраинским правительством, поэтому мы выступаем за Украину", - отметил Орбан.
По его словам, Венгрия продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией.
Орбан не уточнил, имел ли он в виду поддержку Украины именно в обострении ситуации в Керченском проливе, или противостояние с Россией в принципе.
Напомним, 15 ноября Орбан заявлял, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Венгрии невозможны.
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