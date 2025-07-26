Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС, если не разморозят миллиарды для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заблокирует принятие нового семилетнего бюджета Евросоюза, если Брюссель не разморозит все средства, предназначенные для его страны, сообщает Euractiv .

«Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим остальные замороженные средства, нового бюджета ЕС также не будет», — сказал Орбан во время выступления на летнем университете в румынском городе Беиле-Тушнад в субботу, 26 июля.

Ранее Европейский Союз приостановил выплату миллиардов евро для Венгрии из-за спора о соблюдении верховенства права в стране.

Европейская комиссия представила предложение по бюджету ЕС на 2028−2034 годы в размере 2 триллиона евро, с акцентом на экономическую конкурентоспособность и оборону.

Также Орбан раскритиковал поддержку Украины со стороны ЕС и обвинил Брюссель в попытках установить в Венгрии «проукраинское и пробрюссельское правительство» на следующих выборах.

Кроме того, премьер Венгрии обвинил лидеров ЕС в риске торговой войны с администрацией президента США Дональда Трампа, которую Европа, по его словам, не сможет выиграть.

«Текущее руководство ЕС всегда будет последним, кто будет подписывать соглашения с Соединенными Штатами, и всегда худшие соглашения», — добавил Орбан, призвав к смене руководства ЕС.

16 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект нового бюджета Европейского союза — на период с 2028 по 2034 год — общим размером в 2 трлн евро.

По словам фон дер Ляйен, проект перестраивает структуру бюджета по трем основным направлениям:

200 млрд евро на внешнюю деятельность, включая 100 миллиардов евро для Украины;

865 млрд евро на сельское хозяйство, рыболовство, политику сплочения и социальную политику;

410 млрд евро на конкурентоспособность, включая исследования и инновации.

Хотя прямые взносы государств-членов Евросоюза будут покрывать большую часть бюджета, проект также предусматривает введение новых общеевропейских налогов на электрические отходы, табак и доходы крупных корпораций.

При этом все финансовые пакеты для стран-членов будут обусловлены соблюдением принципа верховенства права — ключевое изменение в ответ «на откат демократии в Венгрии».