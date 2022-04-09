После критики Орбана его спикер решился осудить военные преступления россиян в Буче 9 апреля, 17:35 Цей матеріал також доступний українською У Орбана таки признали резню в Буче (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Представитель премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши заявил, что Орбан осуждает устроенную российской армией резню мирного населения в Буче Киевской области.



Как сообщает Telex.hu, спикер Орбана заявил, что Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.

По словам Хаваши, Виктор Орбан дал понять на пресс-конференции в среду, 6 апреля, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия.

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«Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. И по всем зверствам, я думаю, что все они должны быть расследованы, … в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования», — заявил Хаваши.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих политиков Евросоюза просил предоставить ему доказательства того, что зверства и массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи не были инсценированы. По данным украинских СМИ, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

В министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качинский заявил, что его страна не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне в Украине, развязанной Россией. Качинский посоветовал Орбану обратиться к офтальмологу, если он не видит того, что произошло в Буче.

Резня в Буче: что известно о преступлениях российских оккупантов в Киевской области

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Мэр Бучи сообщил, что в освободившемся от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% гражданских, погибших во время захвата города русскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. В ведомстве заявляют, что за время оккупации города ни один местный якобы не пострадал от насильственных действий.

В то же время подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию по событиям в Киевской области: российские госСМИ активно распространяют тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания «картинки» для СМИ.

Что не так с позицией Орбана по войне России против Украины

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, в ходе которой российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры и убивали мирных украинцев, премьер Венгрии Виктор Орбан отметился неоднозначной позицией.

В частности, Венгрия запретила поставлять Украине оружие для обороны от российской агрессии через свою территорию. Венгерский премьер также заявил, что его страна не будет поставлять вооружение Украине, поскольку «венгерская армия не имеет оружия, без которого она может обойтись».

Официальный Будапешт также не поддерживает эмбарго на нефть и газ. Более того, Орбан даже заявлял о готовности Венгрии платить за российский газ в рублях, как того требует российский диктатор Владимир Путин, хотя Европейский Союз выступает против.

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24 марта Зеленский обратился к Орбану, призвав его определиться, на чьей он стороне во время полномасштабной войны России против Украины, на что Орбан заявил, что «не допустит вовлечение Венгрии в войну».

Война на Украине совпала с парламентскими выборами в Венгрии. Объявляя свою победу на выборах, Орбан назвал президента Украины своим оппонентом. В украинском МИД назвали такие заявления безосновательными и некорректными.

Орбан также заявлял, что Путин якобы согласен на переговоры с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште по поводу прекращения огня. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это заявление Орбана «медийным хайпом».



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