Орбан созывает Совет обороны из-за приостановки прокачки нефти по Дружбе в направлении Венгрии
Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:File Photo / Reuters)
Премьер Венгрии Виктор Орбан созывает Совет обороны страны из-за «прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу Дружба и ракетному удару по территории Польши».
Об этом заявил его спикер Золтан Ковач.
Он уточнил, что встреча состоится в 20:00. На момент публикации материала она уже началась, о ее результатах станет известно позже.
Украинская государственная компания Укртранснефть с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода Дружба. По ней сырье поступало в Венгрию, Словакию и Чехию.
Однако уже 11 августа Укртранснафта возобновила транспортировку российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода Дружба в направлении Словакии и Венгрии.
Вечером 15 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. По данным СМИ, причина — российские ракеты, которые упали на территории страны и убили двух человек.
Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября, две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.
Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.
Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP cо ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.
Также эту информацию подтверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.