Орбан созывает Совет обороны из-за приостановки прокачки нефти по Дружбе в направлении Венгрии

15 ноября, 21:51
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Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:File Photo / Reuters)

Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:File Photo / Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан созывает Совет обороны страны из-за «прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу Дружба и ракетному удару по территории Польши».

Об этом заявил его спикер Золтан Ковач.

Он уточнил, что встреча состоится в 20:00. На момент публикации материала она уже началась, о ее результатах станет известно позже.

Видео дня

https://twitter.com/zoltanspox/status/1592591533357703170?cxt=HHwWhIClofnjgposAAAA

Украинская государственная компания Укртранснефть с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода Дружба. По ней сырье поступало в Венгрию, Словакию и Чехию.

Однако уже 11 августа Укртранснафта возобновила транспортировку российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода Дружба в направлении Словакии и Венгрии.

Вечером 15 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. По данным СМИ, причина — российские ракеты, которые упали на территории страны и убили двух человек.

Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября, две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP cо ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

Также эту информацию подтверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Венгрия Польша Дружба Виктор Орбан Война России против Украины нефтепровод Дружба

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