У Орбана плохи дела. Коррупция и проблемы с демократией в Венгрии могут заставить ЕС указать ей на дверь. Какое дело Украине? 15 сентября, 07:10 Эксклюзив НВ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан следует за президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Брюссель, 3 февраля 2020 года. (Фото:Francois Lenoir / REUTERS)

В Евросоюзе требуют от Будапешта восстановить верховенство права и демократии, угрожая лишить его финансирования, и уже намекают на выход страны из блока. НВ выяснил, насколько вероятен «хакзит» и что он принесет Венгрии, ЕС и Украине.

В начале сентября в Брюсселе развернулся горячий спор: Венгрия выступила с угрозой заблокировать продление некоторых санкций против России , если из черного списка не исключат трех близких к российскому диктатору Владимиру Путину олигархов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

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В итоге Будапешт все же отказался от своего требования. Однако инцидент оставил неприятный осадок. А Микулаш Бек, министр по европейским вопросам правительства Чехии — страны, которая нынче председательствует в Европейском Союзе, — в интервью чешской радиостанции iROZHLAS даже допустил возможность выхода Венгрии из объединения .

«В ЕС переговоры часто трудны, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной бездны, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — сказал он. В теории речь может идти о выходе Венгрии из Евросоюза, уточнил чиновник.

Дискуссия о том, может ли премьер-министр Виктор Орбан вывести свою страну из Европейского Союза, чтобы снять все ограничения для своего недемократического правления, не нова. Для такого сценария даже существует специальный термин — «хакзит» ( от англ. Hungary exit — выход Венгрии, по аналогии с брекзитом — выходом из ЕС Великобритании). Обсуждение этой перспективы возобновляется всякий раз, когда между Будапештом и Брюсселем возникает жесткое несогласие.

В ЕС Будапешт уже давно обвиняют в нарушении прав человека и пренебрежении верховенством права. Европейские чиновники беспокоят ряд сфер: от работы конституционной и избирательной системы до независимости судебной власти, от академической и религиозной свободы до прав уязвимых групп. Об этом в своем проекте отчета об угрозе европейским ценностям в Венгрии пишут депутаты Европарламента. Орбан установил в своей стране гибридный режим «электоральной автократии», утверждают они и призывают Еврокомиссию «принять немедленные меры».

Различие венгерского курса с общеевропейским замечают и в международных организациях. Так, в 2019 году Венгрия стала первой страной ЕС, которая потеряла статус устоявшейся демократии в ежегодном рейтинге вашингтонской правозащитной группы Freedom House. В то время как исследователи из антикоррупционной организации Transparency International назвали Венгрию одной из самых коррумпированных среди 27 стран блока: в 2021 году она заняла 73-е из 180 мест в Индексе восприятия коррупции.

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