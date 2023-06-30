Орбан заявил, что Россию «не победили», а у ЕС «больше нет денег», чтобы поддерживать Украину 30 июня, 11:39 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС «больше нет денег, чтобы поддерживать украинцев».



Об этом сообщает Telex.

По его словам, мнение о том, что нужно давать деньги ВСУ, чтобы они воевали и победили РФ, «является ошибкой».

«Говорю, полтора года прошло, результат нулевой, даже отрицательный. Мы не победили Россию, российское политическое руководство на месте, российская экономика благодаря этому чувствует себя очень хорошо — для сравнения, мы страдаем от высокой инфляции, у нас больше нет денег, чтобы поддерживать украинцев», — сказал Орбан.

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Орбан известен своими скандальными заявлениями об Украине.

Например, он заявил, что Украина «больше не является» суверенным государством, так как якобы стала зависимой от поддержки Запада в борьбе с оккупационными войсками РФ.