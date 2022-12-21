«Мы не верим в оружие». Орбан заявил, что для мира в Украине «нужны переговоры» между Россией и США 21 декабря, 15:21 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

На фоне войны России против Украины премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что для мира в Украине якобы больше всего поспособствовали бы переговоры между РФ и США.

Об этом сообщает Telex.

Отвечая на вопрос, готова ли Венгрия предложить Будапешт как площадку для переговоров между Россией и Украиной. он сказал, что это предложение остается неизменным, но «на самом деле» для мира «нужны переговоры между США и Россией, а если их не будет, то не будет и мира».

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По словам Орбана, одним из «выдающихся достижений» его правительства в этом году является то, что Венгрии удалось «держаться подальше» от войны РФ против Украины.

"Мы не верим в оружие, и так же мы не хотим давать средства на вооружение, потому что это не наша война. Мы хотим, чтобы между воюющими сторонами как можно быстрее начались переговоры», - сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что продолжит выступать против плана ЕС по предоставлению Украине пакета помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.