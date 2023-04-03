«Продолжайте бороться». Орбан поддержал Трампа, которому были предъявлены уголовные обвинения 3 апреля, 16:31 Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото:twitter.com/PM_ViktorOrban)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Орбан опубликовал в Twitter фото с Трампом и выразил поддержку.

«Продолжайте бороться, господин президент! Мы с вами!» — говорится в сообщении Орбана в понедельник, 3 апреля.

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30 марта Суд присяжных Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

Бывший глава Белого дома назвал решение суда «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».



В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.