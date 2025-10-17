Переговоры США с РФ в Будапеште: Орбан заявил, что сегодня проведет телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, Дания, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в пятницу, 17 октября, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Magyar Nemzet .

«Я буду разговаривать с Путиным сегодня утром, в течение утра», — сказал он.

Он также сообщил, что вечером 16 октября разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, от которого узнал о его вероятной встречи с Путиным в Будапеште.

Реклама

Орбан заявлял о подготовке к саммиту Россия — США и называл Венгрию «островом мира».

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября в 20:00 по киевскому времени Трампом проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры обсудят пути давления на Путина и поставки Украине ракет Tomahawk.