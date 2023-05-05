Орбан считает, что ожидаемое контрнаступление — «последний шанс» для Украины
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно контрнаступления, которое в ближайшее время планируют начать украинские войска. Он считает, что это «последний шанс» для Украины.
Об этом сообщает Magyarnemzet.
Орбан в очередной раз повторил свой тезис о том, что в войне России против Украины будут только побежденные, а не победители, а «Россия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как она терпит поражение».
Относительно ожидаемого украинского наступления, Орбан отметил, что «впереди нас ждут тяжелые недели».
«Я думаю, что это последняя большая возможность для украинцев достичь какого-то военного успеха. Если эта пуля будет выпущена, если это произойдет, тогда мы увидим, какой реальный баланс сил между противоборствующими силами, и в такой более четкой, ясной ситуации будет больше возможностей для дипломатических действий ради мира», — сказал Орбан.
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По его словам, Венгрия больше всего заинтересована в мире, и ее собственный интерес заключается в том, чтобы иметь большую и успешную Украину по соседству.
Ранее Орбан заявил, что для прекращения войны РФ против Украины якобы необходимо возвращение Дональда Трампа к власти в США.
В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал что подготовка к контрнаступлению на финишной прямой, когда можно сказать, что все необходимое уже готово.