Орбан призвал Запад не брать Украину в НАТО и заключить соглашение с Россией. В МИД ему ответили 30 августа, 14:52 Такер Карлсон и Виктор Орбан (Фото:Скриншот видео Такер Карлсон/Twitter)

Вступление Украины в НАТО «не является реалистичным», и западные страны должны отказать ей в членстве в Альянсе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью пророссийскому ведущему Такеру Карлсону.

«Мы не можем себе позволить иметь эту протяженную границу между Россией и Украиной, которая является членом НАТО. Это означало бы непосредственную угрозу войны для всех нас. Даже в Вашингтоне. Это опасно даже для Соединенных Штатов… Поэтому это предложение сейчас не является реалистичным, забудьте об этом», — сказал Орбан.

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Вместо этого, по его мнению, Запад должен сделать «наоборот» и заключить соглашение с Россией, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО.

«Нереалистичным» Орбан назвал и возвращение Крыма, оккупированного Россией в 2014 году.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«На самом деле мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательной позиции венгерского премьера», — написал Николенко в Faсebook.

Спикер также отметил, что Украина не торгует территорией и суверенитетом.

«Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло», — написал пресс-секретарь МИД.

Премьер-министр Венгрии известен своими пророссийскими и антиукраинскими заявлениями. Он называл Украину «несуверенным государством»; говорил, что у ЕС нет денег на поддержку Украины и защищал российского диктатора Владимира Путина, призывая при этом к переговорам с ним.

