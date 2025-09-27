Орбан попросил Зеленского «перестать трогать» Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 2 июля 2024 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента Украины Владимира Зеленского «перестать трогать» его страну. Об этом он написал в соцсети X в субботу, 27 сентября.

По словам венгерского премьера, без поддержки НАТО и ЕС, членом которых является Венгрия, Украина бы давно распалась.

«Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас трогать!» — написал Орбан.

Ранее Генштаб показал маршрут венгерского дрона, который вошел в воздушное пространство Украины над Закарпатьем. Объект, который двигался на разных высотах, дважды пересек государственную границу Украины со стороны Венгрии.

26 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.

«Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту», — добавил глава государства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо ответил на заявление Зеленского о венгерских дронах в Украине, заявив, что украинский президент «начинает сходить с ума».

В свою очередь Министерство обороны Венгрии опровергло заявление Зеленского и заявило, что информация «не соответствует действительности».

Позже Зеленский предупредил об ответе в случае повторного вторжения венгерских дронов.