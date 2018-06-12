Орбан приветствовал отказ Италии принимать корабль со спасенными беженцами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал решение властей Италии отказаться принимать судно с более чем 600 беженцами из стран Африки.

По словам Орбана, его первоначальная реакция на новость была возгласом: "Наконец-то!". Премьер Венгрии добавил, что для него было очень удручающе годами слышать о том, что морские границы Европы беззащитны.

"Это поворотный момент, который действительно может внести изменения в миграционную политику Европы", - цитирует Орбана АР.

Напомним, спасательное судно Aquarius, принадлежащее организации SOS Méditerranée, спасло в Средиземном море 629 беженцев. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался принять судно в итальянских портах, отвергла возможность приема этой группы беженцев и Мальта.

В итоге, судно с нелегалами согласилась принять Испания.