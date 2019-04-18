Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украины - польский политик
Депутат польского Сейма от Гражданской платформы Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве принять участие в разделе Украины.
Об этом Нитрас заявил в интервью изданию Оnet.pl
"Орбан призывал нас захватить земли во время украинского кризиса и поделить их. Он мечтает пересмотреть границы в Европе, как и Владимир Путин...Орбан очень опасен и очень умен, - сказал Нитрас.
Нитрас добавил, что Венгрия является "очень опасной страной" с большим историческим комплексом после потери части территории, но Польша не желает дестабилизировать Европу.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта никогда не было планов захватывать определенные районы Закарпатской области или добиваться их автономного статуса.
По словам министра, Венгрия не страдает от Трианонского синдрома, у нее нет никакой тоски по землям, которые когда-то входили в состав венгерской части Австро-Венгерской империи.