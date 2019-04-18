#
Влад Тисленко
Мужчины не плачут? Как я победил депрессию
Сергей Фурса
Грядет эра жадности. Что происходит с ПриватБанком?
Дмитрий Кулеба
Маскульт завтрашнего дня
Дмитрий Боярчук
Экономика и Зеленский. Что изменится?
Спецтема: Выборы президента Украины

Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украины - польский политик

Сегодня, 14:40
6864
Цей матеріал також доступний українською
Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украины - польский политик - фото

kormany.hu

Виктор Орбан

Депутат польского Сейма от Гражданской платформы Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве принять участие в разделе Украины.

Об этом Нитрас заявил в интервью изданию Оnet.pl

"Орбан призывал нас захватить земли во время украинского кризиса и поделить их. Он мечтает пересмотреть границы в Европе, как  и Владимир Путин...Орбан очень опасен и очень умен, - сказал Нитрас.

Нитрас добавил, что Венгрия является "очень опасной страной" с большим историческим комплексом после потери части территории, но Польша не желает дестабилизировать Европу.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта никогда не было планов захватывать определенные районы Закарпатской области или добиваться их автономного статуса.

По словам министра, Венгрия не страдает от Трианонского синдрома, у нее нет никакой тоски по землям, которые когда-то входили в состав венгерской части Австро-Венгерской империи.

Теги:   Украина Польша Венгрия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 02:08

img
Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Зеленского на выборах
Политика

Вчера, 23:15

img
Схемы отследили, кто посещал израильский офис Коломойского после первого тура выборов
Страны

Вчера, 22:14

img
На Мадейре разбился автобус с туристами: 28 погибших

ТОП 3

Геополитика

Сегодня, 14:40

img
Орбан предлагал Польше принять участие в разделе Украины - польский политик
6864
Экономика

Сегодня, 12:30

img
Россия запрещает экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов - Медведев
5181
Геополитика

Вчера, 19:43

img
Путин назначил нового куратора ОРДЛО
2179