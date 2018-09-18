Орбан пообещал всячески противодействовать плану ЕС по укреплению внешних границ блока

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал всячески противодействовать плану ЕС, направленному на укрепление внешних границ блока.

Во время выступления в венгерском парламенте Орбан обвинил Брюссель в желании ограничить контроль Венгрии над своими собственными границами.

"Мы не откажемся от нашего права защищать границу, никто не может нам что-либо навязывать... Венгрия понимает задачи пограничной защиты лучше, чем кто-либо в Брюсселе или в любой международной организации", - цитирует Орбана Еuractiv.

Еврокомиссия запланировала до 2020 года увеличить контингент пограничного агентства Frontex до 10 тыс человек, разместив их на внешних границах ЕС. По мнению Будапешта, с их помощью Брюссель возьмет под конроль национальные границы восточных стран ЕС в обход местных пограничников.

Правительство Венгрии отказывается выполнять квоты ЕС на беженцев. Ранее премьер-министр Орбан заявлял, что мигранты из мусульманских стран является "мусульманскими захватчиками". 20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Евродепутаты обвинили Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции.

Теперь, в соответствии с положениями статьи 7 Лиссабонского договора, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение, лишать ли права голоса Венгрию, будет принимать сам Совет ЕС.

Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов, как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека. Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.

Правительство Венгрии считает решение Европарламента "мелочной местью" политиков, дружелюбно настроенных к мигрантам.

Также венгерские власти убеждены, что голосование Европарламента недействительно и, скорее всего, будет обжаловано.