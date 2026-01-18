Орбан заявил, что принял приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по восстановлению Газы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе, Бельгия, 17 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение присоединиться к так называемому Совету мира , созданному президентом США Дональдом Трампом для надзора за восстановлением сектора Газа. Об этом Орбан сообщил в воскресенье, 18 января.

«Президент Трамп пригласил нас присоединиться к работе Совета мира в качестве учредителей. Мы, конечно, приняли почетное предложение господина президента», — написал венгерский премьер в Facebook.

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Он льстиво указал, что «когда есть Трамп — тогда есть мир», и заявил, что США признали «мирные усилия Венгрии».

Bloomberg добавляет, что Орбан, популистский лидер, который на парламентских выборах 12 апреля столкнется с самым сложным вызовом за 16 лет своего правления, считается одним из крупнейших сторонников Трампа в Европе.

Кроме премьера Венгрии, Трамп пригласил в Совет мира еще нескольких мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьера Канады Марка Карни.

Газета FT писала, что администрация Трампа также рассматривает возможность создания отдельного «Совета мира» для прекращения российско-украинской войны, в его состав предлагают ввести НАТО, ЕС, США, Украину и Россию.

17 января Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Белый дом требует от стран, которые хотят получить постоянное место в постоянно действующем «Совете мира», сделать взносы по 1 миллиард долларов. Проект устава организации предусматривает, что председателем совета будет Трамп, который будет контролировать участников и утверждать все решения.