«Превратил Польшу в вассала Брюсселя». Орбан набросился на Туска в Х
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил польского коллегу Дональда Туска в нападках на Венгрию, которые он назвал попыткой отвлечь внимание от собственных политических трудностей. Об этом Орбан написал в субботу, 1 ноября, в соцсети Х.
Орбан заявил, что Туск «начал новую атаку на Венгрию из-за серьезных проблем внутри Польши» — партия Гражданская коалиция проиграла президентские выборы, а его правительство нестабильно.
«Вместе с Манфредом Вебером (немецкий политик, депутат Европейского парламент — ред.) он стал одним из самых громких воинственных политиков в Европе, но его военная политика проваливается: Украина исчерпывает европейские деньги, а польский народ устал от войны», — написал Орбан.
Орбан также заявил, что Туск не может изменить свой курс, поскольку «превратил Польшу в вассала Брюсселя».
«Он паникует, преследует своих политических оппонентов и критикует промирную позицию Венгрии, пытаясь отвлечь внимание от собственных внутренних проблем», — написал Орбан, добавив, что это «очень печально».
Он утверждает, что Венгрия не собирается идти по пути, который избрало польское правительство.
«Венгрия идет другим путем — путем мира. Венгерский народ отказывается становиться вассалом Брюсселя. Господин Туск должен это принять — и заниматься своими делами», — добавил он.
В четверг, 30 октября, Виктор Орбан встретился в Будапеште с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зебро, фигурантом дела о шпионском программном обеспечении. Зебро отметил, что визит в Будапешт был связан с премьерой фильма, и встреча с Орбаном не была запланирована заранее.
Орбан опубликовал в соцсетях фотографию с Зебро и написал, что после «огромной победы польских правых на президентских выборах пробрюссельское правительство Польши начало политическую кампанию против них».
Дональд Туск в соцсети X прокомментировал встречу Орбана и Зебро так: «Или в тюрьму, или в Будапешт».
Ранее главный политический советник Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью Politico заявил, что Венгрия планирует создать антиукраинский блок с Чехией и Словакией.
По словам советника, Орбан стремится объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия недавно победила на выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо.