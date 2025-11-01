«Превратил Польшу в вассала Брюсселя». Орбан набросился на Туска в Х

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил польского коллегу Дональда Туска в нападках на Венгрию, которые он назвал попыткой отвлечь внимание от собственных политических трудностей. Об этом Орбан написал в субботу, 1 ноября, в соцсети Х.

Орбан заявил, что Туск «начал новую атаку на Венгрию из-за серьезных проблем внутри Польши» — партия Гражданская коалиция проиграла президентские выборы, а его правительство нестабильно.

«Вместе с Манфредом Вебером (немецкий политик, депутат Европейского парламент — ред.) он стал одним из самых громких воинственных политиков в Европе, но его военная политика проваливается: Украина исчерпывает европейские деньги, а польский народ устал от войны», — написал Орбан.

Орбан также заявил, что Туск не может изменить свой курс, поскольку «превратил Польшу в вассала Брюсселя».

«Он паникует, преследует своих политических оппонентов и критикует промирную позицию Венгрии, пытаясь отвлечь внимание от собственных внутренних проблем», — написал Орбан, добавив, что это «очень печально».

Он утверждает, что Венгрия не собирается идти по пути, который избрало польское правительство.

«Венгрия идет другим путем — путем мира. Венгерский народ отказывается становиться вассалом Брюсселя. Господин Туск должен это принять — и заниматься своими делами», — добавил он.

В четверг, 30 октября, Виктор Орбан встретился в Будапеште с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зебро, фигурантом дела о шпионском программном обеспечении. Зебро отметил, что визит в Будапешт был связан с премьерой фильма, и встреча с Орбаном не была запланирована заранее.

Орбан опубликовал в соцсетях фотографию с Зебро и написал, что после «огромной победы польских правых на президентских выборах пробрюссельское правительство Польши начало политическую кампанию против них».

Дональд Туск в соцсети X прокомментировал встречу Орбана и Зебро так: «Или в тюрьму, или в Будапешт».

Ранее главный политический советник Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью Politico заявил, что Венгрия планирует создать антиукраинский блок с Чехией и Словакией.

По словам советника, Орбан стремится объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия недавно победила на выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо.