Орбан созвал Совет обороны Венгрии из-за «обострения боевых действий» в Украине 8 июня, 11:23 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими заявлениями, созвал Совет обороны из-за «обострения боевых действий» в Украине. По его словам, важным является установление мира и прекращение огня между Россией и Украиной, сообщает издание Magyar Nemzet.

Однако самым приоритетным для Орбана остается безопасность Венгрии.

«Для нас безопасность Венгрии остается первоочередной», — отметил он.

На заседании Совета обороны присутствовали Министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, начальник Генштаба Вооруженных сил Венгрии генерал-лейтенант Габор Бьоренди, министр внутренних дел Шандор Пинтер, руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган и другие представители государственных ведомств.

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Виктор Орбан неоднократно распространял российские нарративы и выступал против предоставления Украине помощи в противостоянии российской агрессии.

5 мая Орбан заявил, что контрнаступление, которое в ближайшее время планируют начать украинские войска, является «последним шансом» для Украины.

30 мая Европарламент поставил под сомнение председательство Венгрии в Совете ЕС в 2024 году. Венгрия должна занять это место уже во второй половине 2024 года.

2 июня Виктор Орбан призвал к прекращению огня и переговоров между Россией и Украиной до начала украинского контрнаступления.

3 июня Правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым изображен частью России.

