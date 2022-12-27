«Патологическое пренебрежение к Украине». МИД отреагировал на скандальные заявления Орбана

27 декабря, 17:45
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот сказал, что США якобы могут способствовать наступлению мира, если не будут поддерживать Украину, которая защищает свою территорию и граждан от российских оккупантов.

В пресс-службе МИД заявили, что венгерский премьер непрямо призывает к поражению Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией. Там подчеркнули, что в этом случае Венгрии и венграм непосредственно угрожала бы российская агрессия.

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«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость», — отметили в МИД Украины.

В ведомстве посоветовали Орбану «спросить себя, хочет ли он мира», и использовать свои «тесные связи с Москвой», чтобы страна-агрессор вывела войска из Украины и прекратила свою агрессию.

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Ранее премьер Венгрии утверждал, что для мира в Украине якобы нужны «переговоры между США и Россией», повторяя штампы российской пропаганды.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Венгрия МИД Украины Виктор Орбан Украина-Венгрия Война России против Украины

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