Накануне выборов в Венгрии. Орбан объявил о «национальной петиции» против финансовой помощи Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан запустил «национальную петицию», чтобы заручиться поддержкой населения в отказе от финансирования Украины перед апрельскими выборами.

Об этом в пятницу, 16 января, пишет Handelsblatt.

«Каждый получит эту [петицию — ред.] и будет иметь возможность сказать „нет“ и вместе с правительством заявить, что мы не будем платить», — утверждал премьер Венгрии.

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Handelsblatt отмечает, что это фактически станет неофициальным референдумом по рассылке бюллетеней гражданам. К тому же, Орбан обвинил оппозицию в проукраинских взглядах, добавили там.

Издание отмечает, что эта инициатива появилась на фоне апрельских парламентских выборов, где согласно опросам Орбан и его партия Фидес отстают от оппозиционной Тиса, которую возглавляет Петер Мадьяр.



Венгерский премьер представляет голосование как выбор между войной и миром, описывая Украину как страну, которой не стоит помогать, а свое правительство — как единственную защиту от расширения конфликта, отметили в Handeksblatt. Там добавили, что он без доказательств утверждает, что ЕС якобы будет давить на Венгрию, чтобы привлекать молодежь к войне в Украине.

Издание отметило, что отношение венгров к финансовой помощи Украине меняется. По данным опроса, в 2025 году 63% граждан выступили против, тогда как в 2023 году таких было лишь 41%.

В то же время лидер оппозиции Петер Мадьяр подчеркнул, что его партия поддерживает мир в Украине, отвергает призыв на военную службу и не будет способствовать эскалации войны.

8 января Орбан пытался убедить венгров, что из-за финансовой помощи Украине ЕС якобы заберет у них 13-ю и 14-ю пенсии, а также семейные выплаты, и обложит налогом доходы граждан. Критики называют эти заявления политически мотивированными и направленными на подкуп избирателей перед весенними парламентскими выборами.

5 января Орбан призвал людей голосовать за его партию на выборах 2026 года, чтобы страна «не оказалась втянутой в войну».

В июне были обнародованы результаты опросов центра Median, согласно которым оппозиционная партия Тиса опережает партию Фидес на 51% против 36% среди избирателей, которые уже определились с выбором. В марте эта же социологическая компания зафиксировала девятипроцентное преимущество Тисы.

