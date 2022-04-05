Не только из-за российского газа. Эксперт объяснил, почему венгры и Орбан дистанцируются от войны в Украине 5 апреля, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Сторонники оппозиции реагируют на выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (Фото:REUTERS/Monus Marton)

Пророссийский политик, действующий премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан объявил о своей победе на парламентских выборах и назвал президента Украины Владимира Зеленского своим оппонентом.

Также после начала войны Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживал эмбарго на российские нефть и газ.

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В то же время Венгрия одна из 15 стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев.

О чем свидетельствует такая политика Орбана и поддерживают ли ее венгры, Радио НВ узнавало у Михаила Драпака, эксперта Программы соседства и региональных инициатив Совета внешней политики Українська призма.

— То, как Орбан несколько раз комментировал войну в Украине, свидетельствует о том, что он делает ставку на победу российского диктатора Владимира Путина?

— Очень сложно понять, к чему действительно стремится Орбан. В преддверии выборов было ясно, что он стремится победить. Но теперь, когда он заявил это уже и после своей победы, можно говорить, что он хочет сохранить лицо своего внешнеполитического курса, который был у него в предыдущие годы. Он хочет сохранить свой имидж на внешней арене как самостоятельный политик с самостоятельными идеями, причем не только для Венгрии, но и всей Европы.

С другой стороны, можно предположить, что он считает, что конфликт внутри Европы когда-нибудь закончится, что закончится когда-то война в Украине и нужно будет снова как-то устанавливать экономические связи. Поэтому, вероятно, стремится таким образом сохранить возможность для дальнейших переговоров и с Западом, и, возможно, даже с Россией.

— Россия становится изгнанником, страной, с которой никто не хочет иметь дела. Орбан все равно оставляет себе и Венгрии возможность, что они будут продолжать покупать газ, только еще дешевле?

— Думаю, что ему сейчас деваться некуда, потому что энергетическая зависимость от России достаточно велика. Уже сейчас мы видим, как венгерские экономисты говорят о вызовах, стоящих перед правительством Орбана в последующие годы. Уж точно можно говорить о том, что на фоне роста цен на энергоносители во всей Европе его правительство не сможет сохранять те цены на газ для населения и промышленности, которые были в предыдущие годы. А они, напомню, были либо одними из самых низких, либо в определенные периоды самыми низкими в ЕС. Скорее всего, правительство очень хорошо субсидирует этот сектор.

Поскольку война в Украине уже накладывает отпечаток на венгерскую экономику и доходы правительства, им нужно будет пересматривать эту политику. Соответственно, правительству нужно искать какие-либо возможности сохранения поставок энергоносителей из России. Поэтому я думаю, что правительство Орбана будет до последнего упираться идее ввести эмбарго.

— А что об этом думают сами венгры? Поддерживают ли они курс, о котором заявляет Орбан?

— Я не скажу конкретных цифр, но было немало исследований как проправительственных, так и проопозиционных социологических компаний накануне выборов. Там были вопросы о войне в Украине.

Если говорить обобщенно, то все же большинство граждан Венгрии и даже большинство избирателей Орбана осудили агрессию России против Украины. Однако также большинство считает, что Венгрия не должна быть втянута в войну никоим образом; главное сейчас – сохранить мир в самой Венгрии.

Чем это объяснимо и как вообще венгерские граждане видят нынешние события? Я бы отталкивался от того, что, например, Орбан сказал в своей речи для своих избирателей 15 марта на так называемом марше мира: «Центральная Европа — это шахматная доска для больших сил и Венгрия не должна быть пешкой в этой игре». Опираясь на эти слова, адресованные его аудитории, можно сказать, что избиратели Орбана видят нынешнюю войну в Украине как какой-то больший конфликт и хотят дистанцироваться от этого.

— И Украина - пешка в этой игре. Такой вывод мы можем сделать из того, что он говорит?

— Он такого не говорил, не называл Украину пешкой в этой игре, но, возможно, такой вывод может напрашиваться.

Интересно, что другой венгерский политик в предвыборной кампании позволял себе такие высказывания и называл Украину пешкой в игре больших сил. Я веду к тому, что такие идеи есть в венгерском политикуме и, вероятнее всего, они есть и в венгерском обществе.

Должны понимать, что все венгерские граждане и граждане других стран ЕС не хотят войны, поскольку [не готовы отказаться от] того уровня достатка, в котором они живут, стиля жизни. Мы понимаем весь опыт, который Европа имела после Второй мировой войны. Новая война на европейском континенте для многих ужас и катастрофа. Поэтому даже те, кто поддерживает идею предоставления Украине более действенной помощи со стороны Венгрии, все равно также не хотят, чтобы их страна активно была вовлечена в войну.

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