Скандальный шарф Орбана: Киев ждет от Венгрии извинений и «опровержения посягательств на территориальную целостность Украины»

22 ноября, 12:08
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Виктор Орбан (Фото:Кадр видео Orbán Viktor/facebook.com)

Виктор Орбан (Фото:Кадр видео Orbán Viktor/facebook.com)

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии после того, как премьер-министр страны Виктор Орбан пришел на публичное событие в шарфе с картой "Великой Венгрии".

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет поставлена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — написал он.

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Николенко добавил, что украинская сторона ожидает извинений от Венгрии и опровержений посягательства на территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что Орбан во время товарищеского футбольного матча со сборных Венгрии и Греции в Будапеште появился на стадионе в шарфе с картой «Великой Венгрии» с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

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Такой поступок венгерского премьера не остался незамеченным европейскими странами и спровоцировал скандал.

В частности, румынский депутат Европарламента Алин Митуца призвал ЕС предпринять в отношении Орбана меры.

«Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой „Великой Венгрии“. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающим изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете», — написал он у себя в Twitter.

В свою очередь премьер Хорватии Андрей Пленкович также назвал подобные провокации неприемлемыми.

https://www.youtube.com/watch?v=aezwzIh_mlc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Венгрия МИД Украины Виктор Орбан Скандал

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