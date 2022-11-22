Скандальный шарф Орбана: Киев ждет от Венгрии извинений и «опровержения посягательств на территориальную целостность Украины» 22 ноября, 12:08 Виктор Орбан (Фото:Кадр видео Orbán Viktor/facebook.com)

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет поставлена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — написал он.

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Николенко добавил, что украинская сторона ожидает извинений от Венгрии и опровержений посягательства на территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что Орбан во время товарищеского футбольного матча со сборных Венгрии и Греции в Будапеште появился на стадионе в шарфе с картой «Великой Венгрии» с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

Такой поступок венгерского премьера не остался незамеченным европейскими странами и спровоцировал скандал.

В частности, румынский депутат Европарламента Алин Митуца призвал ЕС предпринять в отношении Орбана меры.

«Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой „Великой Венгрии“. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающим изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете», — написал он у себя в Twitter.

В свою очередь премьер Хорватии Андрей Пленкович также назвал подобные провокации неприемлемыми.