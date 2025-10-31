Орбан заявил, что собирается объяснить Трампу, почему Венгрия «не может отказаться» от российской нефти
Орбан встретится с Трампом 7 ноября в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом хочет объяснить, почему Будапешт зависит от российских энергоносителей. Об этом сообщает Telex.
Орбан отметил, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому зависит от наземных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в страну.
«И если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергии», — утверждает он.
Орбан считает, что необходимо «донести» это до американцев, если Венгрия хочет получить «какое-то освобождение» от санкций США против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.
«Каждое государство имеет право на защиту на национальном уровне от такой системы санкций», — добавил премьер Венгрии.
Ранее Орбан заявил, что встретится с Трампом, чтобы попытаться «защитить Венгрию» от влияния американских санкций на российскую нефть.
Премьер Венгрии встретится с президентом США в пятницу, 7 ноября, в Вашингтоне. Ожидается, что во время переговоров лидеры планируют заключить соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов.
Посол США в НАТО Мэттью Уитакер объяснял, что в отличие от многих своих соседей в ЕС, которые работали над сокращением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия только нарастила закупки. Именно поэтому Будапешт зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа.
22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.
Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».