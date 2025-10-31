Орбан заявил, что собирается объяснить Трампу, почему Венгрия «не может отказаться» от российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом хочет объяснить, почему Будапешт зависит от российских энергоносителей. Об этом сообщает Telex .

Орбан отметил, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому зависит от наземных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в страну.

«И если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергии», — утверждает он.

Реклама

Орбан считает, что необходимо «донести» это до американцев, если Венгрия хочет получить «какое-то освобождение» от санкций США против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

«Каждое государство имеет право на защиту на национальном уровне от такой системы санкций», — добавил премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что встретится с Трампом, чтобы попытаться «защитить Венгрию» от влияния американских санкций на российскую нефть.

Премьер Венгрии встретится с президентом США в пятницу, 7 ноября, в Вашингтоне. Ожидается, что во время переговоров лидеры планируют заключить соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов.

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер объяснял, что в отличие от многих своих соседей в ЕС, которые работали над сокращением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия только нарастила закупки. Именно поэтому Будапешт зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа.

22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».