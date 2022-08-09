Тайный отдых Орбана в Хорватии. Премьер-министр Венгрии чуть не утонул из-за повреждения надувной лодки, его спас журналист

9 августа, 10:24
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время тайного отдыха в Хорватии едва не утонул из-за повреждения его надувной лодки, сообщает Slobodna Dalmacija.

Издание пишет, что на помощь венгерском премьеру пришел бывший журналист Борис Вркич.

«Его надувная лодка сломалась, поэтому я переправил его, его жену и телохранителя на берег. Они были в хорошем настроении», — сказал Вркич.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июле 2022 года тайно отдыхал в Хорватии, которую еще недавно обвинял в отсутствии портов в его стране.

О посещении Орбана Хорватии стало известно после того, как владельцы одного из ресторанов города Милна опубликовали фото с венгерским премьером.

В разгар пандемии коронавируса партия Орбана в Венгрии призывала людей выбирать вместо отдыха в Хорватии местное озеро Балатона.

https://www.youtube.com/watch?v=4WWYLunzUqw&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Венгрия Хорватия Виктор Орбан

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