Тайный отдых Орбана в Хорватии. Премьер-министр Венгрии чуть не утонул из-за повреждения надувной лодки, его спас журналист 9 августа, 10:24 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Издание пишет, что на помощь венгерском премьеру пришел бывший журналист Борис Вркич.

«Его надувная лодка сломалась, поэтому я переправил его, его жену и телохранителя на берег. Они были в хорошем настроении», — сказал Вркич.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июле 2022 года тайно отдыхал в Хорватии, которую еще недавно обвинял в отсутствии портов в его стране.

О посещении Орбана Хорватии стало известно после того, как владельцы одного из ресторанов города Милна опубликовали фото с венгерским премьером.

В разгар пандемии коронавируса партия Орбана в Венгрии призывала людей выбирать вместо отдыха в Хорватии местное озеро Балатона.

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