Кучма рассказал, как во время разговора с Путиным отказался жестко подавить Оранжевую революцию
Люди на Майдане во время Оранжевой революции (Фото: REUTERS)
Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, как во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным отказался жестко подавить Оранжевую революцию.
«Среди самых тяжелых переговоров с Путиным я назову встречу с ним в московском аэропорту в начале зимы 2004-го, в разгар Оранжевой революции. Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду. Не думаю, что он меня понял. Тем более, что последним моим аргументом были слова: „Украина — не Россия“», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.
18 лет назад, 22 ноября 2004 года, в Украине началась Оранжевая революция — кампания протестов, митингов и забастовок в поддержку Виктора Ющенко после фальсификации второго тура президентских выборов в пользу Виктора Януковича. На момент выборов Янукович был премьер-министром, а Ющенко — лидером оппозиции. Кучма поддержал кандидатуру Януковича.
Акция началась как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на результат выборов (этот факт позже был доказан в суде).