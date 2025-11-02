Кучма рассказал, как во время разговора с Путиным отказался жестко подавить Оранжевую революцию

«Среди самых тяжелых переговоров с Путиным я назову встречу с ним в московском аэропорту в начале зимы 2004-го, в разгар Оранжевой революции. Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду. Не думаю, что он меня понял. Тем более, что последним моим аргументом были слова: „Украина — не Россия“», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.

18 лет назад, 22 ноября 2004 года, в Украине началась Оранжевая революция — кампания протестов, митингов и забастовок в поддержку Виктора Ющенко после фальсификации второго тура президентских выборов в пользу Виктора Януковича. На момент выборов Янукович был премьер-министром, а Ющенко — лидером оппозиции. Кучма поддержал кандидатуру Януковича.

Акция началась как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на результат выборов (этот факт позже был доказан в суде).

Во время протестов на Майдане Незалежности в Киеве собралось от 100 до 500 тысяч протестующих со всей страны. Так началась Оранжевая революция, которая продолжалась почти до конца 2004 года. После долгого противостояния, Верховный суд признал нарушения во время проведения второго тура выборов и назначил повторное голосование на 26 декабря. На них Виктор Ющенко получил 51,99% голосов, Янукович получил 44,20%.