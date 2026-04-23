«Мы в российском списке на наказание». Командующий ВС Латвии рассказал, как его страна перенимает опыт Украины в войне против РФ

Командующий вооруженными силами Латвии, бригадный генерал Каспарс Пуданс заявил, что опыт Украины в войне против России является чрезвычайно ценным и помогает ускорить развитие и усиление обороноспособности его страны.

Об этом он рассказал в комментарии NV во время Киевского форума по безопасности, который проходит 23−24 апреля.

Пуданс говорит, что внезапность атаки и массовость силы — вот над чем необходимо работать.

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Генерал отметил, что при поддержке Украины, советам и примеру ВСУ, это также помогает Латвии ускорить процессы внедрения инноваций и новых возможностей, которые усилят имеющиеся возможности страны.

«Потому что это не что-то отдельное. Мы не уменьшаем наши нынешние возможности. Но это действительно мощный инструмент для получения дополнительного преимущества над врагом. А если говорить в целом о противниках, то здесь нет ничего нового или неожиданного. Мы всегда знали, что Россия смотрит на нас как на часть своей сферы влияния, а мы уже много лет в их списке наказания», — подчеркнул Пуданс.

Как отметил генерал, россияне не могут смириться с тем, что Латвия обрела независимость, выбрала западные ценности и вступила в НАТО и ЕС.

Он подчеркнул, что Рига должна воспринимать все эти заявления очень серьезно — и делает это.

«Мы больше инвестируем в оборону — до 5% ВВП, инвестируем в наше общество, в устойчивость нашего общества, а также в наших партнеров в поддержке Украины. Потому что наша линия фронта простирается до Украины», — добавил Каспарс Пуданс.

В декабре 2025 года Кирилл Буданов, который на тот момент возглавлял Главное управление разведки, заявил, что РФ сократила сроки подготовки к потенциальным военным действиям в Европе и планирует оккупацию стран Балтии.

Впоследствии 19 апреля 2026 года во время интервью для телемарафона президент Владимир Зеленский сказал, что России нужна большая мобилизация для того, чтобы попытаться повторить наступление на Украину или провести параллельное наступление с меньшим количеством боевых сил.

«Для чего делать такую большую мобилизацию? Для того, чтобы повторить большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы [было] меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное небольшое наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтики не готово к сильному противостоянию, просто потому, что они маленькие, а не потому, что они не смелые», — отметил он.