12 июля 2018, четверг

"Оптимистичных сюрпризов не будет". Порошенко озвучил свои ожидания от предстоящей встречи Трампа и Путина

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Порошенко: Встреча Путина и Трампа будет началом дискуссии

Порошенко: Встреча Путина и Трампа будет началом дискуссии

Оптимистичных сюрпризов для Украины во время встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина не будет, заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Обычно я очень оптимистичный человек, но, к сожалению, оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет, это плохие новости. В то же время, пессимистических сюрпризов тоже не будет, и это хорошие новости. Это будет просто встреча и начало дискуссии", - сказал он в ходе панельной дискуссии на саммите НАТО в Брюсселе, пишет 112 Украина.

Порошенко подчеркнул, что начало дискуссии не приведет к немедленным результатам. Однако украинская сторона ожидает наступления мира и выполнения Минских соглашений в пункте о безопасности. По словам главы украинского государства, это смогут обеспечить миротворцы под мандатом Совбеза ООН.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. По итогам саммита НАТО американский лидер заявил, что будет обсуждать с Путиным Сирию, вмешательство выборы в США и вопросы Украины.

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