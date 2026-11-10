Лидеры Демократической партии пообещали, что будут стремиться добиться прекращения войны США с Ираном (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Большинство американцев хотят, чтобы новый Конгресс, находящийся под контролем демократов, добился прекращения войны США с Ираном и отменил импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Опрос проводился в течение четырёх дней и завершился в понедельник, 9 ноября. Его результаты показали, что 71% американцев поддерживают принятие Конгрессом закона о прекращении войны с Ираном, которую Трамп начал совместно с союзником США — Израилем — в феврале.

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Такую позицию разделяют 93% сторонников Демократической партии и 51% республиканцев.

Меньшая, но все же значительная доля респондентов — 62% — заявили, что поддержали бы отмену импортных пошлин, введенных администрацией Трампа.

По словам Трампа, пошлины должны были поддержать американскую промышленность, защитив её от более дешёвого импорта.

Лидеры Демократической партии пообещали сосредоточиться на проблеме стоимости жизни и заявили, что будут стремиться добиться прекращения войны США с Ираном. Многие демократы также выступают за отмену пошлин Трампа.

Подавляющее большинство сторонников обеих партий заявили, что для них важно, чтобы Трамп прилагал усилия для сотрудничества с демократами, а руководство Демократической партии в новом Конгрессе старалось находить общий язык с президентом.

Девять из десяти опрошенных считают, что в течение первых 100 дней работы нового Конгресса приоритетом должны быть вопросы стоимости жизни.

Значительно меньше респондентов хотели бы, чтобы законодатели сосредоточились на регулировании искусственного интеллекта, реформе иммиграционной системы и изменении климата.

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В то же время многие американцы, похоже, обеспокоены тем, что демократы могут использовать новое политическое преимущество для начала судебных разбирательств против Трампа.

Так, 42% участников опроса заявили, что попытка нового Конгресса объявить президенту импичмент была бы плоха для страны. В то же время 33% считают, что это пошло бы стране на пользу. Остальные не определились или не ответили.

Демократы в Конгрессе расходятся во мнениях о том, как сократить расходы американцев на здравоохранение. Они также не пришли к единому мнению о том, насколько активно следует противодействовать Трампу, в частности, стоит ли инициировать импичмент президенту или членам его администрации.

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Ожидается, что на этой неделе Палата представителей проголосует за импичмент министра обороны США Пита Хэгсета после соответствующей инициативы одного из республиканских законодателей.

После выборов Трамп заявил, что, вероятно, сможет найти общий язык с демократами. В то же время он назначил своего спорного помощника Стивена Миллера, который называл Демократическую партию внутренней экстремистской группой, на должность главы аппарата Белого дома.

Опрос также показал, что рейтинг одобрения Трампа упал почти до самого низкого уровня за всю его политическую карьеру — 32%.

Однако демократы также не пользуются особой популярностью среди американцев. Положительно к ним относятся 45% опрошенных, отрицательно — 51%.

Республиканскую партию положительно оценивают 35% американцев, тогда как 60% относятся к ней отрицательно.

На вопрос, какая партия имеет лучший подход к регулированию искусственного интеллекта, 28% респондентов выбрали демократов, а 20% — республиканцев. Остальные не определились или считают, что ни одна из партий не имеет лучшей позиции.

В опросе Reuters/Ipsos, который проводился онлайн на всей территории США, приняли участие 1705 взрослых американцев. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.

Промежуточные выборы в США 2026 года — что известно

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По подсчётам Associated Press, демократы убедительно победили республиканцев и получат большинство в обеих палатах Конгресса, причём в Палате представителей — самое большое за 18 лет. Как отмечает CNN, демократам удалось отвоевать места в Сенате даже в традиционно республиканских Техасе и Канзасе.

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Сразу после поражения Трамп пообещал сотрудничать с демократами и заявил, что не будет налагать вето на все их решения. Впоследствии он публично согласился с вице-президентом Джей Ди Венсом в том, что война с Ираном и связанное с ней подорожание бензина стоили республиканцам победы.

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого момента полномочия сохраняет действующий Конгресс, в котором обе палаты контролируются республиканцами.