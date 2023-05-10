Рекордные 57%. Неодобрение действий Путина в мире достигло максимума за 15 лет — опрос 10 мая, 16:22 Негативное отношение к действиям Кремля преобладает в 81 стране мира (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

После российского вторжения в Украину неодобрение действий Кремля выросло до максимума за последние 15 лет и достигло 57% в 137 странах мира.

Об этом свидетельствуют данных социологического института Gallup.

По их данным, в 2022 году о неодобрении деятельности России заявили 57% опрошенных из 137 стран мира, что на 18% больше, чем годом ранее. Сообщается, что предыдущий максимум неодобрения составлял 38% и был зафиксирован после оккупации Крыма.

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Инфографика: Gallup

Негативное отношение к действиям Кремля преобладает в 81 стране мира. Больше всего о неодобрении России говорили в Украине (96%), Польше (95%), США (93%) и Канаде (91%).

В Европе, по данным института, действия России не одобряют 85% опрошенных, 63% - в Северной и Южной Америке, 52% - в Азии и 34% - в Африке.

Инфографика: Gallup

Ранее результаты опроса, проведенного фондом Деминициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова показали, что 94% украинцев считают российского диктатора Владимира Путина современным Адольфом Гитлером из-за военных преступлений оккупационной армии РФ в Украине.