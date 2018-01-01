Опредленно вмешаюсь. Трамп готов повлиять на дело финдиректора Huawei в интересах Китая Сегодня, 11:56 70 Цей матеріал також доступний українською Финдиректора китайской корпорации Мэн Ванчжоу задержали в Канаде по запросу США

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что готов вмешаться в дело финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которое ведет Министерство юстиции США.

Мэн Ванчжоу подозревают в обмане международных банков относительно режима американских торговых санкций против Ирана. В начале декабря ее задержали в Канаде по запросу США.

Теперь же Трамп дал понять, что может оказать личное влияние на ход дела, если это послужит интересам национальной безопасности или поможет заключить Соединенным Штатам торговую сделку с Китаем для урегулирования торговой войны.

"Если я сочту, что это будет полезно для договора, который определенно станет крупнейшей торговой сделкой [с Китаем] из когда-либо заключенных - что очень важно, в том числе для нацбезопасности, - то определенно вмешаюсь, если посчитаю это необходимым", - подчеркнул Трамп.

В начале декабря власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США.

Представитель Министерства юстиции Канады сообщил, что Мэн Ванчжоу, которая является одним из заместителей председателя правления и дочерью основателя Huawei, была задержана в Ванкувере 1 декабря.

11 декабря суд канадского Ванкувера принял решение отпустить Мэн Ванчжоу под залог в $7,4 млн.

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