Гарвардский историк рассказал, что он считает победой Украины в войне против России

Гарвардский историк Сергей Плохий рассказал, что он считает победой Украины в войне против России и какого успеха на этом пути Украина уже достигла.

«Один из способов определения победы — это способность опровергнуть врагу его цели и задачи. Путин, объясняя начало войны, упоминает НАТО, но если послушать его интервью с [Такером] Карлсоном, то на самом деле это связано с древней историей и Русью. Иначе говоря, его цель — лишить Украину самостоятельности как государства. И если Украина не сможет отрицать эти цели, ни один историк не скажет, что она одержала победу», — отметил Плохий во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года.

Он добавил, что Украина уже одержала несколько побед в борьбе за национальную идентичность и независимость, в частности, решив сопротивляться и сохранить себя в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

«Это был чрезвычайно важный момент в восточноевропейской истории. Не беспрецедентный, но неожиданный. Единственные, кто это сделал до Украины еще в ХХ в., это финны. Они не подняли руки перед мощной Красной армией. И да, финны якобы проиграли битву, но в длительном измерении они победили», — объяснил историк.

Он также обратил внимание на соотношение между территорией и суверенитетом.

«Большая часть этой войны, по крайней мере с точки зрения Запада, касается территорий. И территории действительно имеют большое значение — как в истории, так и в этой войне. Но если посмотреть на Украину в ее географическом контексте — в центре Европы, — то увидим, что за последние 100−150 лет каждое государство, возникшее на руинах империй, пережило территориальные изменения. Вспомним Польшу, Румынию, Германию. И теперь большинство из них чувствуют себя довольно уверенно. В конце концов они победили, потому что сохранили свой суверенитет. Итак, национальная идентичность, подкрепленная суверенитетом, — это и есть определение победы», — заявил Плохий.

По данным опроса Деминициатив совместно с Центром Разумкова, 73% украинцев продолжают верить в победу Украины в войне против России.

Не верят в победу 17% опрошенных.

По данным опроса, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов. За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив четыре процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Согласно опросу, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет: