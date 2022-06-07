«В РФ уже нет решающих дат». Исследователь CIT проанализировал пессимистические прогнозы Арестовича и оценил ситуацию на фронтах 7 июня, 20:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською «Дорога життя» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что российские оккупанты будут пытаться через неделю осаждать Славянск Донецкой области, и сделал еще несколько пессимистических для Украины предположений.

Действительно ли ситуация на фронтах ухудшается, Радио НВ разбиралось вместе с исследователем Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым.

— По информации Арестовича, Россия смогла накопить много сил у Изюма. Сейчас они постараются перерезать трассу Барвенково-Славянск, чтобы пытаться полуокружить украинские войска в Славянске и Краматорске. Возможен ли такой прогноз?

Видео дня

— Возле Изюма мы видели видео, снятое Александром Бородаем, бывшим так называемым руководителем «Донецкой народной республики». Он ехал якобы координировать действия своих добровольцев и так называемого «Союза добровольцев Донбасса». Это ветераны тех группировок «ДНР» или «ЛНР», участвовавших в боях 2014−2015 годов. На видео попала группа танков Т80У, а это значит, что там присутствует несколько танков, может быть, другие силы Четвертой Кантемировской танковой дивизии, и, возможно, другие подразделения Первой танковой армии.

Но мы видели, что эти войска уже предпринимали несколько попыток подойти к Барвенковому, Славянску, перерезать эту трассу, и не видели, чтобы они добились какого-то успеха. Было определенное продвижение, наступление, но оно было остановлено. Несколько недель они пытаются взять населенные пункты Довгенькое, Большая Камышеваха или другие.

Я не говорю, что я скептически настроен по этому наступлению, но уверен, что ситуация не предрешена. Невозможно сказать, удастся ли россиянам это полуокружение Славянска. Даже если это удастся, то у Украины остается несколько других путей поставки в Славянск, Краматорск, Константиновку. Агломерация очень большая и полностью ее окружить невозможно.

— Сообщали, что ВСУ якобы уничтожили почти всю 35-ю общевойсковую армию Российской Федерации в Изюме. С одной стороны, мы говорим, что уничтожили армию, с другой — о том, что на изюмском направлении россияне накапливают свои войска. Что из этого верно?

— Новости о 35-й армии идут от поста российского блогера, который восемь лет служит в так называемых «войсках ЛНР/ДНР». По словам его источника, у этой армии было две бригады в начале наступления. Сейчас на эти две бригады осталось 100 или 200 пехотинцев. Это не значит, что армия полностью уничтожена, но уничтожена именно пехота этих двух бригад.

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