«Нельзя вознаграждать агрессора». Тихановская призвала Трампа наказать Лукашенко
Тихановская призвала Трампа не идти на уступки Лукашенко после освобождения политзаключенных (Фото: t.me/tsikhanouskaya)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом сохранять жесткую позицию в отношении режима Александра Лукашенко. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.
Тихановская предостерегла Трампа от смягчения санкций или других уступок в ответ на недавнее освобождение ряда политических заключенных, среди которых и ее муж Сергей Тихановский.
«Не нормализуйте ситуацию, когда людей освобождают в обмен на некоторые уступки с вашей стороны, смягчение санкций или огласку. Лукашенко должен быть наказан, а не вознагражден», — подчеркнула она.
Она также призналась, что не ожидала освобождения своего мужа, считая, что он будет среди последних, кто покинет тюрьму.
«Но кто может понять логику этого режима?» — добавила Тихановская.
Обращаясь к Трампу, она подчеркнула, что успех демократических изменений в Беларуси может стать примером эффективной внешней политики США. По ее словам, США и их союзники должны использовать свое влияние для освобождения остальных политзаключенных и способствовать системным изменениям в белорусском правительстве.
«Нельзя вознаграждать агрессора, не может быть мира без справедливости. И белорусская тема здесь является экзистенциальной. Потому что если Лукашенко продолжит удерживать власть в Беларуси, не будет возможности обеспечить мир во всем регионе», — резюмировала она.
4 июля 2025 года белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил президенту США Дональду Трампу восстановить отношения между странами.
21 июня Лукашенко и спецпосланник Трампа по Украине Кит Кэллог встретились во Дворце независимости в Минске. Кэллог стал самым высоким представителем США, посетившим Беларусь за последние пять лет.
В тот же день в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых — одна из центральных фигур событий 2020 года, блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.
Источники NV сообщали, что во время встречи Келлог и Лукашенко, кроме освобождения пленных, обсуждали ослабление отдельных санкций.
Келлог позже сообщил, что в разговоре с Лукашенко речь шла об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, а также о войне в Украине и мирных усилиях Дональда Трампа.