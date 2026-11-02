«Придется давать ответы». Рейтерович объяснил, в какую ловушку попал Путин из-за Олешек

Владимиру Путину придется объяснять, почему Россия не хочет расширять перемирие после эвакуации из Олешек (Фото: MAXIM SHIPENKOV/Pool via REUTERS)

Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV объяснил, в какую ловушку попал российский диктатор Владимир Путин из-за гуманитарной операции в Олешках.

В эфире Radio NV Рейтерович отметил, что согласие российского диктатора на эвакуацию из Олешек было «подарком» президенту США Дональду Трампу накануне промежуточных выборов в американский Конгресс и попыткой Путина улучшить свой имидж и избежать обвинений России в гуманитарных преступлениях.

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В то же время, по мнению политолога, после гуманитарной миссии в Олешках российский диктатор «попал в ловушку».

«В чем ловушка? В том, что написала первая леди Соединенных Штатов Америки. Она написала, что «мы провели операцию очень успешную, блестящую, она показательна, и теперь мы там надеемся, что это можно будет использовать и для ситуаций в других городах, или в целом для завершения российско-украинской войны», — объяснил политолог.

По словам Рейтеровича, Путину «придется давать ответы» на вопрос о том, почему не заключить перемирие по всей линии фронта, если россияне могут это сделать в течение длительного периода на большой территории.

«Думаю, что этот вопрос ему (Владимиру Путину — ред.) задавать будут. И им придется очень хорошо подумать, как на него отвечать, потому что ответа на него нет. Потому что действительно все очень просто. Если вышло здесь, то в чем проблема теперь масштабировать это по всей линии фронта? — отметил политолог.

Призывы к новым гуманитарным операциям после эвакуации из Олешек и реакция России

31 октября первая леди США Мелания Трамп назвала гуманитарную операцию по эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области поводом для надежды на достижение устойчивого мира.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) Роберт (Мадяр) Бровди 31 октября заявил, что «операция Олешки — уникальна и уже вписана в историю как конкретный пример, называемый прецедентом», а также что во время нее все увидели, как выглядит локальное перемирие.

В тот же день руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя гуманитарную операцию в Олешках, заявил, что гуманитарные спецоперации должны продолжаться и перерасти в системные решения.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига 31 октября заявил, что результаты в Олешках могут стать мерой укрепления доверия и открыть путь для дальнейших шагов в мирном процессе.

«Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить повсюду — и навсегда. Украина готова. Ожидаем того же от России», — отметил Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с патриархом Варфоломеем назвал спасение жителей Олешек «очень важным результатом».

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«Мы надеемся, что мир будет оказывать давление на Россию, чтобы такие шаги по деэскалации приобретали более широкий масштаб», — добавил он.

Папа Римский Лев XIV 1 ноября приветствовал успешное завершение гуманитарной миссии в Олешках и заявил, что надеется на новые мирные инициативы.

Мелания Трамп 1 ноября опубликовала новый пост, в котором назвала локальное перемирие в Херсонской области «возрождением духа».

«Пусть Олешки станут хорошим началом на пути к прочному миру», — заявила первая леди США.

30 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в Олешках — это «отдельная ситуация, которую пока сложно экстраполировать на весь процесс урегулирования».

1 ноября агентство AFP сообщило, что Киев хотел продлить перемирие в Олешках, но Москва отказала.

2 ноября Песков заявил, что планов по проведению новых гуманитарных операций по примеру миссии в Олешках на данный момент нет.