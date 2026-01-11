В США подтвердили удары по объектам ИГ в Сирии

Военнослужащие сил общей безопасности в районе Шейх Максуд после установления контроля над этим районом в Алеппо (Фото: . REUTERS/Khalil Ashawi)

Об этом сообщила пресс-служба командования в соцсети X.



По официальной информации, удары были нанесены около 12:30 по восточному времени США (20:30 по киевскому времени). Американские военные отметили, что атаки охватили объекты ИГИЛ по всей территории Сирии.

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В командовании отметили, что удары являются частью операции Удар Соколиного Глаза, которая была начата и официально объявлена 19 декабря 2025 года по приказу президента США Дональда Трампа.

«Эта операция является прямым ответом на смертоносную атаку ИГИЛ против американских и сирийских сил в районе Пальмиры 13 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее об ударах по позициям ИГИЛ в Сирии сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

В середине декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил о гибели двух американских военнослужащих и одного гражданского переводчика в Пальмире. По его словам, они участвовали в операции против террористических группировок, в частности ИГИЛ. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что нападавший был ликвидирован силами союзников.

После этих событий Дональд Трамп заявил о намерении дать «очень серьезный ответ» ИГИЛ, назвав атаку «ударом по США и Сирии в чрезвычайно опасном регионе, который не полностью контролируется сирийскими властями». Он также отметил, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выражал «глубокое беспокойство и тревогу» из-за инцидента.