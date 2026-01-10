Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продавать Китаю и России «всю нефть, которая им нужна», на фоне установления американского контроля над нефтяными продажами Венесуэлы.

Об этом сообщает CNN.



«Мы открыты для бизнеса. Китай может покупать столько нефти, сколько захочет — там или в Соединенных Штатах. Россия может получать всю нефть, которая ей нужна, от нас», — заявил Трамп.

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Он объяснил действия своей администрации по захвату контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы тем, что в противном случае это сделали бы Китай или Россия.

«Если бы мы этого не сделали, там были бы Китай и Россия», — сказал президент США.

Как отмечает CNN, эти заявления резко контрастируют с предыдущей риторикой Трампа, когда он критиковал европейских союзников за энергетическое сотрудничество с Россией во время ее войны против Украины. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что война могла бы завершиться, если бы страны НАТО прекратили покупать российскую нефть.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

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5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.